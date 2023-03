Tim Merlier ferm ontgoocheld na de Bredene Koksijde Classic

De Bredene Koksijde Classic is voor Tim Merlier op een ontgoocheling uitgedraaid. Hij moest afrekenen met pech en zat voor de massasprint uiteindelijk te ver.

Tim Merlier kende in de Bredene Koksijde Classic heel wat pech. Hij viel op meer dan 50 km van de streep en tijdens zijn achtervolging reed hij nog eens lek. Uiteindelijk kon hij toch weer komen aansluiten.

Bij Het Nieuwsblad beschreef Merlier die val. Hugo Hofstetter reed net voor hem en tikte een achterwiel aan. De Fransman viel en Merlier kon hem niet meer ontwijken. Ook waren Florian Vermeersch en Victor Campenaerts bij die val betrokken. Voor Merlier was er nog extra pech, want bij die val kreeg hij ploegmaat Bert Van Lerberghe over zich heen.

Op het einde probeerde Merlier nog mee te sprinten voor de zege. Hij voelde dat er nog wat in de tank zat, maar opeens zat hij te ver. Ook kon Merlier niet meer naar voren worden gebracht, want zijn ploegmaats hadden al te veel kracht verloren, aldus Merlier. Hij vond het jammer, want Merlier is ervan overtuigd dat hij voor de zege had kunnen sprinten.