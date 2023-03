Was dit de val te veel voor Victor Campenaerts?

Victor Campenaerts kwam in de Bredene Koksijde Classic zwaar ten val en liep een breukje op in de wervelkolom, waardoor zijn voorjaar voorbij is. En het is niet de eerste valpartij van Campenaerts.

Victor Campenaerts zette België op de kaart op het vlak van tijdrijden en introduceerde een tijdritcultuur in België. Het werelduurrecord was voor Campenaerts zelf het hoogtepunt op het vlak van tijdrijden.

Campenaerts liep toen al op de tippen van zijn tenen op het vlak van tijdrijden en schoolde zich meer om naar een klassieke renner. Onder meer een ritzege in de Giro in 2021 bevestigde dat Campenaerts meer kan dan enkel tijdrijder was.

Campenaerts werd vorig jaar onder meer vijfde in de Omloop Het Nieuwsblad en vierde in Dwars door Vlaanderen en won ook de Tour of Leuven. Maar toch heeft Campenaerts een nadeel: hij valt veel.

Smalle stuur de oorzaak van valpartijen?

Woensdag in de finale van Nokere Koerse lag Campenaerts er al twee keer bij en ook in de Bredene Koksijde Classic viel hij dus. Niet dat Campenaerts veel kon doen aan zijn val van vrijdag, maar hij lag er wel weer bij.

Vooral naar het smallere stuur dat Campenaerts gebruikt wordt dan vaak gewezen. Dat zou ervoor zorgen dat hij minder stabiel op zijn fiets zou zitten en daardoor zou Campenaerts sneller vallen. Wat er van waar is, is natuurlijk voer voor speculatie.

Maar Campenaerts ligt er wel vaker bij dan andere renners. Was dit de val te veel en moet hij teruggrijpen naar een normaal stuur? Of moet hij toch zijn smallere stuur, die hem winst op het vlak van aerodynamisch oplevert, blijven gebruiken met het risico dat hij nog enkele keren valt? De tijd zal het uitwijzen, maar hij zal er toch eens moeten over nadenken.