🎥 Shirin van Anrooij pakt uit met een machtige solo in de Trofeo Alfredo Binda

Shirin van Anrooij heeft de Trofeo Alfredo Binda gewonnen. Ze pakte uit met een solo van zo'n 25 km en boekte zo haar 1e grote zege op de weg.

De omgeving rond Lago Maggiore vormde het decor van de Trofeo Alfredo Binda. Het peloton vertrok aan het meer in Maccagno con Pino e Veddasca en via een stevige aanloopstrook kwamen de rensters op het lokale circuit waar de beklimming van de Orino de scherprechter was. Er waren 4 lokale ronden. In totaal stond 139 km op het programma en de aankomst lag in Cittiglio.

Op het stuk voor het lokale circuit waren er enkele schuchtere aanvalspogingen, maar die droegen nooit ver. Zo gingen we met een volledig peloton naar de plaatselijke ronden.

Op ruim 40 km van het einde was er de 1e echte aanval van betekenis. Eleonora Ciabocco viel aan en kreeg later het gezelschap van Karlijn Swinkels. Enkele kilometers later kwam ook Loes Adegeest aansluiten. Het peloton liet hen niet te ver wegrijden en op zo'n 25 km van de streep werd het trio gegrepen.

Meteen na de hergroepering viel Shirin van Anrooij aan. Ze bereikte alleen de top van de laatste keer de Orino en kreeg een achtervolgende groep met 15 rensters achter zich. Onder meer Justine Ghekiere was er nog bij. Door het afstoppingswerk van haar ploeggenotes bij Trek-Segafredo hield ze stand en won zo de Trofeo Alfredo Binda. Achter haar sprintte ploeggenote Elisa Balsamo naar de 2e plaats. Vittoria Guazzini werd 3e. Ghekiere was 8e.