De GP Oetingen krijgt na de afgelasting een nieuwe datum

De GP Oetingen heeft een nieuwe datum gekregen. De wedstrijd in het Pajottenland zal op 19 augustus doorgaan.

Op 8 maart moest normaal gezien de GP Oetingen doorgaan, maar het Pajottenland ontwaakte in een sneeuwlandschap en de organisatie besliste om de wedstrijd te afgelasten. Ze konden immers de veiligheid van de rensters waarborgen.

Toch bleef de organisatie niet bij de pakken zitten en het ging op zoek naar een nieuwe datum om de wedstrijd in 2023 toch te laten doorgaan. Uiteindelijk kreeg het van de UCI en Belgian Cycling de toestemming om de wedstrijd op zaterdag 19 augustus te laten doorgaan.

Het is de bedoeling om de rensters over het parcours van 8 maart te laten sturen. Met 2 keer de Congoberg en de Rensberg. Daarnaast zullen ze ook 6 keer over de kasseien van de Kasseide en de Opperstebosstraat rijden. Ook de beklimming van de Bergstraat moeten ze 6 keer doen.

Zo krijgt Lorena Wiebes in 2023 toch nog een opvolgster. Zij won de vorige editie met overmacht in de sprint.