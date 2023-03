Grote opkomst voor een zeer bijzonder afscheid van Seppe Kopecky, de broer van Lotte die hem onlangs nog eerde

Inmiddels is ook met een plechtigheid afscheid genomen van Seppe Kopecky, de broer van Lotte Kopecky. Seppe overleed begin deze week.

Het overlijden van haar amper 29-jarige broer was uiteraard een zware klap voor wielrenster Lotte Kopecky. Al demonstreerde zij al een ongelooflijke kracht door vier dagen na de dood van haar broer solo naar winst te rijden in Nokere Koerse. Alle respect voor hoe ze dat voor mekaar kreeg.

Geen koers voor Kopecky dit weekend. Dit weekend staat volledig in het teken van haar broer. Zaterdag vond aan de A12 in Schelle, in San Marco Village, een ingetogen plechtigheid plaats waarmee afscheid werd genomen van Seppe. Bijna duizend genodigden kwamen daar op af.

BENGAALS VUUR NA INGETOGEN PLECHTIGHEID

Ook na afloop van die ceremonie waren er nog opvallende beelden. De lijkwagen met het lichaam van Seppe reed door een erehaag van bengaals vuur. Seppe zal duidelijk nooit vergeten worden.