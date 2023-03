Met dank aan Van der Poel klaart de lucht op voor Alpecin-Deceuninck, nederige Roodhooft: "Dat zou belachelijk klinken"

Ze kunnen het glas eens heffen bij Alpecin-Deceuninck, na die triomf van Van der Poel. De Roodhoofts zullen ergens ook wel enigszins opgelucht zijn.

Eens Van der Poel bij zijn belangrijkste concurrenten wegknalde, werd het snel duidelijk dat hij de sterkste was. "Toch was ik pas 100% gerust toen hij beneden was", vertelt Christoph Roodhooft aan Het Laatste Nieuws. "Het was 'wind af' richting aankomst. Op dat stuk reed hij 60 km/u. Dan zouden de achtervolgers ook geen 80 km/u halen."

Alpecin-Deceuninck heeft zo een Monument beet, terwijl het dit seizoen toch vrij lang moest wachten eer de nul van de tabellen was. "Je hoort me niet zeggen dat er geen twijfel is geweest. Ik geef toe: het was niet leuk, zo weinig koersen en zo lang moeten wachten op die eerste zege."

ALLES VALT IN DE PLOOI

"In het Vlaamse openingsweekend waren we collectief niet sterk, maar zaten we ook heel verdeeld met onze kern en kenden we bovendien geen meeval", schetst Roodhooft de omstandigheden. "Uiteindelijk valt alles in de plooi. Maar om nu te gaan beweren dat we hét recept hebben gevonden: dat zou belachelijk klinken."

"Wel is het een stukje charme van het hedendaagse wielrennen dat je als team doelen kan stellen en al de rest aan de kant kan schuiven om die te proberen bereiken", benadrukt de sportief manager van Alpecin-Deceuninck. "Veel andere ploegen zouden alles wat ze tot dusver wonnen willen inruilen voor dit ene succes, denk ik."