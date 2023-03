Nieuw-Zeelander van Groupama-FDJ is de sterkste in Cholet en boekt zijn 1e profzege

Laurence Pithie heeft in Cholet gewonnen. Aan het einde bleek hij de sterkste en kon hij een spurtend groepje voorblijven.

In Cholet stond de jaarlijkse wedstrijd voor de Coup de France op het programma. Eerst maakten de renners een grote lus vanuit Cholet en dan weer terug naar Cholet om dan nog 6 plaatselijke ronden over geaccidenteerde wegen te rijden. De koers was 205 km lang.

5 renners kozen al snel voor het hazenpad en kregen een maximale voorsprong van zo'n 5 minuten. Onder leiding van Human Powered Health, Tudor en Arkéa-Samsic had het peloton de situatie altijd onder controle en op ruim 40 km van de streep werd de laatste vluchter gegrepen.

Daarna waren verschillende aanvalspogingen, maar de meesten droegen nooit ver. In de voorlaatste ronde kregen 6 renners toch wat meer ruimte. Ze reden 10 seconden bij elkaar, maar ook zij werden gegrepen.

Door de hectische finale scheurde het nog in het peloton. Jason Tesson legde zijn troeven op tafel, maar hij viel stil en Laurence Pithie ging erover en hield knap stand. De Nieuw-Zeelander van Groupama-FDJ won voor Anthony Perez en Lorrenzo Manzin en boekte zo zijn 1e profzege.