Ploegmaat legt uit waarom Evenepoel veel mag verwachten van Catalonië en komt met veelbelovend nieuws voor Giro

Vanaf maandag barst de Ronde van Catalonië los, met ene Remco Evenepoel daar ook aan de start. Zijn ploegmaat Louis Vervaeke komt in de aanloop naar die ronde met hoopvol nieuws.

Er mag wel wat van die rittenkoers verwacht worden, zo schetst Vervaeke in De Zondag. "Alle aankomsten bergop in Catalonië liggen Remco. Heb je zijn eindschot bergop in de UAE Tour gezien? Dat was heel stevig, al heeft Roglič dat natuurlijk ook in de benen. Van de aankomsten bergop ligt Lo Port Remco nog het best, denk ik."

Die beklimming is immers nog iets steiler dan de rest. Vervaeke heeft net een hoogtestage in het bijzijn van Evenepoel afgewerkt. "We waren op de Teide, waar Remco en ik twee weken de kamer deelden, met vijf ploegmaats. Dat we alle vijf in Catalonië rijden, is ideaal over de klimtrein uit te spreken."

HELE GIRO-PLOEG AAN 90%

"Over Remco kan ik niet spreken, maar zelf zit ik aan 90 tot 95 procent van mijn topvorm. Voor iedereen van onze Giroploeg is dat het geval, denk ik", verzekert Vervaeke dat de helpers van Evenepoel prima op weg zijn om hem zo goed mogelijk bij te staan in de Giro.

Dat blijft voor de wereldkampioen het grote doel op vlak van rondewerk. "We moeten geen conclusies trekken als Remco in Catalonië niet wint, maar we moeten ook niet naar huis gereden worden. Op de Teide hebben we rustig, maar goed gewerkt. We zijn klaar voor Catalonië."