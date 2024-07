Ploegmaat Vervaeke doet opvallende bekentenis over wat Evenepoel écht heeft gedacht: "Het ging niet zoals hij wilde"

De kritiek en de twijfels mogen nu wel gaan liggen, vindt Remco Evenepoel na zijn Tour. Ploegmaat Vervaeke verklapt wel dat er ook bij Evenepoel zelf voorafgaand aan de Tour de nodige bezorgdheid was.

Nochtans werd in en na de Dauphiné verkondigd dat hij op stage zeker nog de nodige progressie richting de Tour kon maken. In een gesprek met RTBF doet Louis Vervaeke uitschijnen dat die zelfzekerheid niet zo groot was. "Na de Dauphiné had hij veel twijfels en stress, want het ging niet zoals hij wilde", zegt Vervaeke over Evenepoel.

"Hij heeft veel arbeid geleverd om in vorm te geraken. Hij is de Tour ook nog begonnen met veel stress en twijfels. Ik denk dat hij nu echt gerustgesteld is." Ondertussen is Evenepoel dan ook vele sterke prestaties rijker. "In de toekomst kan hij elk jaar meedoen voor het podium. En wie weet ooit om de Tour de France te winnen."

Vertrouwen gegroeid bij Evenepoel

Zijn er bepaalde momenten geweest dat hij echt de klik heeft gemaakt? "Dat hij in de rit naar Bologna terug kon komen op Pogacar en Vingegaard, heeft hem gerustgesteld. Daarna was er nog de etappe naar de Galibier, waarin hij de sprint voor de tweede plaats won. Nadien had hij veel meer vertrouwen", verklaart Vervaeke.

De man die zelf in de veertiende rit moest afstappen heeft zijn kopman ook zien groeien in de omgang. De buitenwereld kon de hele tijd ook merken dat Remco Evenepoel bijzonder sereen bleef in de loop van de Tour de France. Ook Vervaeke kan getuigen over een andere houding bij de klassementsman van Soudal Quick-Step.

Remco Evenepoel veel volwassener

"Hij heeft nog steeds zijn temperament en kan niet tegen zijn verlies, maar in interviews, pre-race meetings en debriefings is hij veel rustiger en volwassener."