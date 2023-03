Shari Bossuyt boekt in Normandië haar 2e profzege

Shari Bossuyt heeft de slotetappe van de Ronde van Normandië gewonnen. Ze was de snelste in de massasprint.

De laatste etappe in de Ronde van Normandië was voor de sprinters. Vanuit Saint-Pierre-en-Auge ging het over 114 km naar Caen. Het werd dan ook een massasprint. Daarin bleek Shari Bossuyt de snelste. Ze won voor Martina Alzini en Roxane Fournier. De eindzege was voor Cédrine Kerbaol.

Voor Bossuyt was het nog maar haar 2e profzege. In 2021 won ze een tijdrit in de Watersley Womens Challenge.

Bossuyt pakt zo extra vertrouwen richting de rest van haar voorjaarsprogramma. Op 23 maart rijdt ze Brugge-De Panne en nadien nog Gent-Wevelgem op 26 maart. Vervolgens zal ze ook aan de start van de Ronde van Vlaanderen (2 april) en Parijs-Roubaix (8 april) staan.