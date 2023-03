Stuyven haalt bepalend en opvallend moment aan: "Graag de kans gehad om Wout, Mathieu, Tadej en Ganna te volgen"

Nakaarten over een opvallend en bepalend moment in Milaan-Sanremo. Stuyven zat te ver om Wout van Aert, Mathieu van der Poel en co te kunnen volgen op de Poggio.

Dat had te maken met een breukje dat op merkwaardige manier ontstond. "Het was ontgoochelend dat Trentin een gaatje liet, want je wist dat Pogacar elk moment kon vertrekken. Ik weet niet of het deel uitmaakte van een plan van Trentin of zijn benen ontploften, maar zo ontstond er wel een kloof", zegt Stuyven op de site van Trek-Segafredo.

"Ik had graag de kans gehad om Wout, Mathieu, Tadej Pogačar en Ganna te volgen. Toen Alaphlippe van achteruit kwam met Turgis, was het een goed moment om te volgen. Het is fijn dat ik toch iets kon doen met mijn goede benen", besluit de ex-winnaar van Milaan-Sanremo.

MET PEDERSEN OP DE AFSPRAAK

Jasper Stuyven deelde het kopmanschap met Mads Pedersen. "Het was beter geweest als Mads en ik vanaf het eerste moment samen zaten. Misschien zouden we samen gelost zijn, maar dan hadden we ons iets sneller kunnen organiseren. We hebben beiden getoond dat we op de afspraak waren. Een goed teken voor de volgende weken."

"Ik ben blij dat we met twee in de top tien geëindigd zijn", verwijst Stuyven naar zijn tiende plaats en de zesde plek van zijn Deense ploegmaat. "Natuurlijk willen we winnen, maar we hebben goed samen gekoerst."