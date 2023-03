The day after: Wout Van Aert meteen terug (en stevig) aan de slag

Wout Van Aert heeft daags na Milaan-San Remo met een stevige looptocht uitgepakt. Zo is hij verder bezig met de rest van het voorjaar.

Zaterdag eindigde Wout Van Aert 3e in Milaan-San Remo. Een dag later was hij alweer bezig met de rest van het voorjaar.

Van Aert pakte met een stevige looptocht uit en liep 9,9 km in 45'18". Zijn tocht ging aan de Ligurische kust van Lungomare naar Ventimiglia en weer terug.

Volgende week gaat het voorjaar voor Van Aert verder. Vrijdag rijdt hij de E3 Saxo Classic (24 maart) en daarna volgen nog Gent-Wevelgem (26 maart), de Ronde van Vlaanderen (2 april) en Parijs-Roubaix (9 april).