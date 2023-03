Uitsluitsel van de man zelf: Mathieu van der Poel beantwoordt of hij afgelopen weken verstoppertje speelde

Heeft Mathieu van der Poel nu verstoppertje gespeeld of niet? De voorbije weken leek hij zeker nog niet top (zijn lead-outs voor Philipsen uitgezonderd), in Milaan-Sanremo was hij dat wél.

Op zijn verbluffende demarrage op de Poggio had niemand een antwoord. In aanloop naar Milaan-Sanremo deed de theorie al de ronde dat Van der Poel verstoppertje speelde in de eerdere wedstrijden. Zo deed hij in Strade Bianche niet mee voor winst en haakte hij ook in enkele Tirreno-ritten vroeg af.

Was het gewoon een feit dat Van der Poel in Tirreno-Adriatico koersritme moest opdoen of had hij daar wel beter gekund? Op die vraag geeft de Nederlander antwoord in het Algemeen Dagblad. "Ik zou willen dat ik zo goed toneel kon spelen. Nee, je kunt het aan iedereen vragen: ik was daar gewoon niet goed."

Van der Poel is niet het soort renner die zo anderen op een verkeerd been zou willen zetten, zo geeft hij aan. "Ik ben ook niet het type om daar spelletjes mee te spelen."