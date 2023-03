Wout van Aert trekt glasheldere conclusie over Mathieu van der Poel na afloop Milaan-Sanremo

Wout van Aert heeft in Milaan-Sanremo zijn meerdere moeten erkennen in Mathieu van der Poel. Daar valt wel één en ander uit te concluderen.

Dat deed ook Wout van Aert, die na zijn flashinterview onder meer bij VTM nog reageerde. "Ik had verwacht dat het op de Cipressa harder ging gaan. Daar was er geen hoog tempo. Af en toe heb je ook heel hard windop. Ik zat alleen vanaf het moment dat Wellens Pogačar lanceerde", schetste hij het verloop bij de commerciële zender.

"We hadden gehoopt om met iemand extra over de Poggio te geraken. De grootste kans was om Tratnik mee te krijgen, die was betrokken bij de valpartij. Op de Poggio was de selectie wel zo groot dat het man tegen man was. Ik zat waar ik moet zitten, één iemand was beter", legt Van Aert zich neer bij de feiten.

Ik geloofde er in om Mathieu nog terug te halen

"Ik geloofde er wel in om Mathieu nog terug te halen. Ik heb geprobeerd een zo snel mogelijke afdaling te rijden. Toen we beneden kwamen, heb ik nog een kilometer lang geprobeerd. In de laatste kilometer weet je dat we voor het podium rijden, want we kwamen gewoon niet dichter", moest de kopman van Jumbo-Visma vaststellen.

Wat neemt Van Aert nu mee uit deze Milaan-Sanremo, met het oog op het vervolg van het seizoen? "Dat Mathieu van der Poel veel sterker is dan iedereen denkt. En zelf ben ik goed, ik was op de afspraak."