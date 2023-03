Armstrong en Bruyneel zagen hoe Van der Poel de rest KO sloeg: "Denk dat hij beetje verstoppertje speelde"

Ook Lance Armstrong en Johan Bruyneel hebben met grote ogen naar Mathieu van der Poel gekeken. Diens demonstratie in Milaan-Sanremo was dan ook indrukwekkend.

In de podcast TheMove van Lance Armstrong ging het uiteraard vooral over La Primavera. Armstrong haalde meteen de demarrage van Van der Poel aan. "Dat was gewoon: zie jullie in de douches. Duidelijk een uitstekende prestatie van Van der Poel. Enkele weken geleden stelden we hem en zijn ploeg nog in vraag."

Inmiddels zijn alle vraagtekens weggeveegd. "Dit is de manier waarop je een koers wil winnen. Hij geraakte als eerste over de Cipressa en keek dan al eens rond alsof hij dan al wou vertrekken." Bruyneel haalt dan een theorie aan die wel de ronde doet. "In de Tirreno zagen we niet de beste Van der Poel, maar ik denk ook dat hij een beetje verstoppertje speelde."

Mathieu van der Poel reed de perfecte koers

Bruyneel kon Van der Poel niet op een foutje betrappen. "Hij reed de perfecte koers. Hij zat op het wiel van Van Aert op de Poggio. Pogačar moest er een lange inspanning van maken, maar het is daar niet steil genoeg om mannen als Van der Poel, Van Aert en Ganna te lossen."

Dan moest het moment van VDP nog komen. "Die versnelling in de laatste 400 meter was ongelooflijk. Niemand had een antwoord. Na de eerstvolgende bocht zag je al dat hij ging winnen. Zijn snelheid lag zo veel hoger dan die van Pogačar, die 20-25 meter na hem kwam. Het was game over."