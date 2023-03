Buitenlandse pers lyrisch over Van der Poel, tal van verwijzingen naar Poulidor: "Een uitverkorene, een meester"

Met de papieren versies van de kranten die vandaag uitkomen, kan de pers nog eens Van der Poel belichten en wat hij zaterdag presteerde in Milaan-Sanremo. Over de landsgrenzen heen enkel lyrische commentaren.

"Het is een beeld voor de eeuwigheid: Mathieu van der Poel met de armen in de lucht, maar vooral achter hem een lege Via Roma", vinden ze bij L'Équipe. "Zo'n natuurlijk koppel, de Primavera en de kleinzoon van Raymond Poulidor. Hij kon intiem vieren, met de andere pretendenten niet in beeld."

La Gazzetta dello Sport komt met een foto waarop te zien is hoe Van der Poel in 2023 en Poulidor in 1961 over de meet komen. "Een fabelachtige solo, een meesterlijke afdaling", beschrijft de krant hoe de zege van Van der Poel tot stand kwam. "Goed voor een apotheose die hem één van de mooiste pareltjes uit zijn carrière opleverde."

PASSIE VOOR DE KOERS

Ook Marca staat stil bij de triom van Van der Poel. Niet enkel de overwinning op zich verdient lof, ook de manier waarop. "Een van de uitverkorenen die de passie voor het wielrennen teruggegeven heeft aan de fans", zo beschrijft de Spaanse krant de winnaar van Milaan-Sanremo.

Ook Frankfurter Allgemeine heeft niets dan lof voor de kopman van Alpecin-Deceuninck. "Een van de meest spectaculaire renners van zijn generatie. Een meester in timing en tactische finesse."