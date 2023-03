Maxim Van Gils verrast na zijn sterke 4e plaats in de Ronde van Catalonië: "We hadden een ander plan"

Maxim Van Gils is in de openingsrit van de Ronde van Catalonië 4e geëindigd. Hij reed een sterke sprint tussen de wereldtoppers.

De openingsrit in de Ronde van Catalonië eindigde op een sprint bergop. Maxim Van Gils mengde zich en werd 4e. Na de streep verraste hij.

"Het plan was om Milan Menten voor de sprint te beschermen", liet Van Gils via zijn ploeg weten. "Maar ik zag hem wat wegzakken en begon daarop maar zelf te sprinten." Zo pakte hij de 4e plaats. Menten werd uiteindelijk 9e.

Al had het niet veel gescheeld of Van Gils had niet kunnen meegesprint hebben. Er was op zo'n 5 km van de streep een zware valpartij. "Daar had ik wat geluk. Ik kon de val maar net ontwijken", aldus de jonge renner van Lotto Dstny.

"Met dit resultaat ben ik nu heel tevreden en ik kijk al naar de rest van de week uit. Het zal zwaar worden, terwijl ik voor de ploeg zal werken en tegelijkertijd af en toe mijn eigen kans zal proberen gaan", besloot Van Gils.