Primoz Roglic pakt ook in de Ronde van Catalonië een ritzege: "Je moet het nog altijd doen"

Primoz Roglic heeft ook een zege in de Ronde van Catalonië geboekt. Zo rijgt hij de successen in 2023 aan elkaar.

In 2023 zit Primoz Roglic nog maar aan 8 racedagen, maar hij boekte wel al 5 overwinningen. Ook in de 1e rit van de Ronde van Catalonië was het meteen prijs. "Dat is crazy", vertelde hij in het flashinterview. "Het is echt geweldig en met zoveel supporters ook wel genieten."

Het was de 5e zege voor de Sloveen, maar met Remco Evenepoel had hij wel een stevige tegenstander in de spurt bergop. "Wat ik verwachtte? Je hoopt natuurlijk altijd op het beste, maar je moet het toch nog altijd maar doen. Mijn ploegmaats hadden goed gereden en ik had ook genoeg kracht in de benen", aldus Roglic.

Roglic is dankzij zijn zege ook meteen de leider in het klassement: "Natuurlijk wil ik de Ronde van Catalonië winnen, maar we zijn nog maar één dag ver. Er komen nog 6 zware dagen aan en bekijken het dag per dag."