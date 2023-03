Remco Evenepoel gaat zich absoluut niet blindstaren en waarschuwt buitenwereld voor foute inschatting

Remco Evenepoel heeft een duidelijke boodschap voor de buitenwereld. Er hoeft niet een hele week een Evenepoel vs Roglič-show van gemaakt te worden.

U kon eerder al lezen hoe Evenepoel op zijn persbabbel zei geen problemen te hebben met de zware concurrentie in Catalonië. Velen denken dan vooral aan Roglič en aan een eventueel duel tussen de Sloveen en Evenepoel, ook met de Giro in gedachten.

Remco Evenepoel zette daarom toch ook nog even de puntjes op de i. "Het is niet alleen Primož Roglič en mezelf. Er zijn nog tien anderen die hier kunnen winnen en nog tien heel sterke renners die ook in de Giro aanwezig zullen zijn. Ik denk dat wij en de buitenwereld niet te veel mag focussen op enkel twee renners."

MEERDERE KANDIDAAT-WINNAARS

"Er zijn meerdere renners die een koers kunnen winnen, meerdere renners die een grote ronde kunnen winnen. En zeker de Ronde van Catalonië. Ik denk dat dat een beetje een foute inschatting is om er maar twee uit te pikken", oordeelt de kopman van Soudal Quick-Step.

"Carapaz staat hier ook aan de start. Het zal geen duel zijn, het zal een gevecht zijn met zeker een man of tien", geeft de wereldkampioen zijn voorspelling over de strijd in het klassement in de Ronde van Catalonië.