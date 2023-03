Remco Evenepoel heeft er geen schrik van, maar wie zijn nu juist die straffe tegenstanders? Een overzicht

Remco Evenepoel heeft geen schrik voor de straffe tegenstand waar hij deze week mee wordt geconfronteerd. Als het aan hem ligt, staat hij net als in de UAE Tour straks bovenaan.

Remco Evenepoel verklaarde op zijn persbabbel de concurrentie in de Ronde van Catalonië niet te vrezen, maar uit welke renners bestaat die nu juist? En hoe zit het eigenlijk met hun vorm? We overlopen alvast de vijf meest klinkende namen uit het deelnemersveld die Evenepoel het vuur aan de schenen willen leggen.

Primož Roglič: concurrent nummer 1, de Sloveen van Jumbo-Visma. Door zijn aanwezigheid in Catalonië kan het een voorbode worden van de Giro. Roglič heeft net nog de Tirreno-Adriatico gewonnen.

Egan Bernal: voor Bernal blijft het werken aan zijn terugkeer naar de top. Moest opgeven in de Ronde van San Juan.

Richard Carapaz: deze voormalige Girowinnaar reed enkel het Ecuadoriaans Kampioenschap en Milaan-Turijn. Won wel dat nationale kampioenschap in zijn land.

Mikel Landa: kan op een goede dag enorm zwaar uithalen bergop. Werd zevende in de Ronde van Valencia, tweede in de Ruta del Sol en zevende in Tirreno-Adriatico.

Adam Yates: voormalig Vueltawinnaar Yates reed top 3 in de UAE Tour en viel net buiten de top 10 in de Tirreno.