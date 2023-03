Niki Terpstra over het strafste wat hij meemaakte in de E3: "Hij reed ons gewoon één na één uit het wiel"

Niki Terpstra won de E3 Classic in 2018. Maar in 2011 maakte hij het strafste mee in die koers.

Vrijdag is het weer zover. Dan wordt de E3 Saxo Classic gereden. Veel de mini Ronde van Vlaanderen genoemd. Want wie goed is in de E3, doet meestal ook mee voor winst in de Ronde 9 dagen later.

Ook Niki Terpstra, want na zijn winst in de E3 won Terpstra ook de Ronde van Vlaanderen. "Je zal heel vaak zien dat wie presteert in Harelbeke, ook tot de selectie behoort in de Ronde", zegt Terpstra bij Het Nieuwsblad.

Niks te beginnen tegen Cancellara

Maar het strafste wat Terpstra meemaakte in de E3 was in de 2011. Toen won Fabian Cancellara met een minuut voor op onder meer Van Avermaet en Vanmarcke. Terpstra zelf werd 14de.

Cancellara zette toen iedereen op de kant in de zijwind en zette hij iedereen op de kant. "We waren met een tiental jongens weg en hij reed ons gewoon één na één uit het wiel. Niks tegen te beginnen", zegt Terpstra.