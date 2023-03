Belgische wielerwereld in rouw: wielermecenas Remi De Moor overleden

Remi De Moor (87) is overleden. Hij was jarenlang sponsor in het wielrennen.

Via de polyesterindustrie vergaarde Remi De Moor zijn fortuin. Dat geld stak hij heel graag in het wielrennen, zijn favoriete sport.

Zo was De Moor decennia sponsor of cosponsor van tal van ploegen met de initialen RDM. De ene ploeg was al wat groter dan de andere. Ook was De Moor ook een tijdje als ploegleider actief.

De Moor werkte samen met onder meer de pistiers Etienne De Wilde en Matthew Gilmore, met Geert en Wim Omloop, met veldrijder Paul Herygers en met de Denen Jakob Piil, Bo Hamburger en Michael Blaudzun. In de jaren 2000 was De Moor superfan van Fabian Cancellara en was hij de voorzitter van diens Vlaamse fanclub.