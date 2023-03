Jonge Belg maakt indruk in Nederland met tweede plaats in tijdrit: "Dacht dat ik elk moment ging verzuren"

Vlad Van Mechelen (18) heeft opnieuw indruk gemaakt. In de openingstijdrit van de Olympia's Tour (2.2) in Nederland werd hij maar nipt geklopt.

Vlad Van Mechelen maakt sinds dit jaar deel uit van het opleidingsteam van DSM. De jonge Belg maakte al indruk met een vijfde plaats in Brussel-Opwijk en een achtste plaats in de Youngster Coast Challenge, de beloftewedstrijd van de Bredene Koksijde Classic.

Van Mechelen stond in de openingstijdrit in de Olympia's Tour lang aan de leiding, tot Per Strand Hagenes van Jumbo-Visma zijn tijd toch nog klopte. Het verschil was slechts één seconde.

Van Mechelen reed een sterke tijdrit. "Toen ik de wattages van mijn beeldscherm las, dacht ik dat ik ieder moment kon gaan verzuren. Maar dat gebeurde niet", zegt hij bij Wielerflits.

Geen topfavoriet

Van Mechelen hoopt op nog enkele kansen in de Nederlandse rittenkoers, maar ook verder in het seizoen. Echte doelen heeft hij niet, maar af en toe eens winnen zou hij al goed vinden.

Ook in de Olympia's Tour vindt Van Mechelen zich niet de favoriet. "Als ik zie hoe goed Per Strand Hagenes rondrijdt, dan denk ik dat hij hier iedereen gaat vernederen." Hagens won eerder ook al de Ronde van Drenthe.