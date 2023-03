Vermeersch en Lotto-Dstny veranderen zonder Campenaerts niet van strategie: "Zo koersen we het liefst"

Florian Vermeersch viel in de Bredene Koksijde Classic nog, maar hij lijkt hersteld voor de E3 Saxo Classic. Bij zijn debuut in 2021 werd hij er 16de.

Lotto-Dstny moet het voor de rest van de klassiekers zonder Victor Campenaerts doen. Hij viel in de Bredene Koksijde Classic en brak een ruggenwervel. "We zullen hem missen, want hij is iemand die echt een impact kan maken op de wedstrijd", zegt Florian Vermeersch.

Na zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix van 2021 wordt er altijd wel iets verwacht van Vermeersch in een klassieker zoals de E3. In de Bredene-Koksijde Classic ging hij net als Campenaerts tegen de grond.

Opnieuw offensief koersen

Maar bij Vermeersch viel de schade gelukkig wel meer mee. "Ik ben nu opnieuw klaar om te koersen", zegt Vermeersch. Het plan voor de E3 zal hetzelfde zijn als in de andere koersen.

"Net als in de afgelopen Classic Brugge-De Panne willen we als team onze stempel drukken op de wedstrijd en in het offensief gaan. Zo koersen we bij Lotto Dstny het liefst en dat zal in de komende wedstrijden niet anders zijn."