Bakelants ziet groot voordeel bij Van der Poel: "Het is hét wapen waarmee je klassiekers wint"

Mathieu van der Poel won Milaan-Sanremo door een heel sterke aanval op de Poggio. En daar ligt ook de kwaliteit van de Nederlander vindt Jan Bakelants.

Met een verschroeiende aanval op de Poggio reed Mathieu van der Poel Pogačar, Van Aert en Ganna uit het wiel. Van der Poel is dan ook heel explosief in dat soort wedstrijden.

En daar ligt de kracht van Van der Poel vindt Jan Bakelants. "Explosiviteit is zijn sterkste kwaliteit. Het is hét wapen waarmee je klassiekers wint", stelt hij bij HLN. Terwijl in de grote rondes het meer gaat om het omslagpunt, het moment dat je in verzuring gaat.

Verschil met Van Aert

En daar ligt volgens Bakelants ook het verschil tussen Van der Poel en Van Aert. "Mathieu is het best in explosieve koersen, genre Sanremo en de Ronde. Wout is beter in slopende wedstrijden, genre Luik, Roubaix of rittenkoersen."

Het zijn volgens Bakelants dan eigenlijk ook twee verschillende atleten, die allebei ook erg slim zijn. Maar ze moeten daarvoor ook de omstandigheden hebben om dat te kunnen tonen.