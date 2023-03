Nathan Van Hooydonck over een mogelijke rol bij een kleinere ploeg: "Minder kans om het doel te bereiken"

Nathan Van Hooydonck is al verschillende jaren helper bij Jumbo-Visma. Maar wat als hij naar een kleinere ploeg zou gaan?

Bij La Dernière Heure was Nathan Van Hooydonck op gesprek. Het ging over zijn rol als helper bij Jumbo-Visma.

"Ik voel me heel gewaardeerd voor de rol die ik heb", aldus Van Hooydonck. "Mij volledig in dienst van de ploeg stellen en alles voor de ploeg geven, vind ik absoluut niet erg. Ik ken tegenover de grote leiders ook mijn plaats in de ploeg. Ook weet ik dat ik in mijn rol de beste ben."

En wat als Van Hooydonck meer zijn eigen kans zou willen gaan? "Dan zou ik naar een kleinere ploeg moeten gaan", ging hij verder. "Daar hebben de kopmannen op papier minder kans om te winnen. Al besef ik ook dat het niet gemakkelijk is om een koers op hoog niveau te winnen."

"Bij Jumbo-Visma hebben we Wout Van Aert en als we met hem naar voren gaan is dat met één doel: winnen. En dat doel is met iemand zoals Van Aert perfect haalbaar", besloot Van Hooydonck.