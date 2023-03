Remco Evenepoel geeft alweer een fout in de sprint toe, maar is ook niet te spreken over Roglič en Jumbo-Visma

Geen nieuwe ritzege en wellicht ook geen eindzege voor Remco Evenepoel in de Ronde van Catalonië. De wereldkampioen maakte opnieuw dezelfde fout als in de tweede etappe.

Remco Evenepoel en Soudal-Quick Step namen zoals aangekondigd de koers in handen in de vijfde etappe. Evenepoel nam op de slotklim weer het initiatief, maar Roglič lossen lukte deze keer niet.

"Ik heb veel gegeven om hem eraf te rijden, maar op het einde waren er weer wat vlakkere stukken waar het in het wiel iets gemakkelijker was. Ik denk dat we aan elkaar gewaagd waren, maar bij mij liepen de benen volledig vol op het einde", zei Evenepoel bij HLN.

Evenepoel begon de sprint weer heel vroeg, op zo'n 300 meter van de streep en gaf ook toe dat dat net zoals in de tweede etappe niet te slimste was. "Veel te vroeg aangegaan. De laatste 100 meter waren steiler dan verwacht. Een inschattingsfout, maar ik denk dat Roglič mij sowieso had geklopt."

Enigste ploeg die initiatief nam

De ploeg maakte weer indruk, terwijl Jumbo-Visma zich vooral afzijdig hield. "Ik denk dat we als ploeg heel fier mogen zijn. We hebben als enige nog initiatief genomen en tempo gemaakt in de laatste 7 kilometer. Dus dikke pluim aan de ploeg. Maar je kunt Primož geen ongelijk geven om in het wiel te blijven en te gokken op zijn eindsprint", zei Evenepoel nog.