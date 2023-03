Renner van Bingoal WB verrast de favorieten in de Settimana Coppi e Bartali, Soudal Quick-Step behoudt de leiderstrui

Alexis Guerin heeft de 4e rit in de Settimana Coppi e Bartali gewonnen. Hij maakte deel uit van de vroege vlucht en hield stand in de finale. Mauro Schmid blijft leider.

In de Settimana Coppi e Bartali waren we al aan de 4e rit aanbeland. Het was een stevige etappe met start en aankomst in Fiorano Modenese. Onderweg moest het peloton 3 keer over de beklimming naar Serramazzoni. Nadien ging het via de Via Fazzana weer richting Fiorano Modenese. Daar moesten de renners nog 2 keer een lokaal circuit met een stevige kuitenbijter (1,8 km aan 8,3%) rijden.

Het duurde even vooraleer zich een vroege vlucht vormde, maar uiteindelijk reden 18 renners weg. Ze hadden snel een voorsprong van enkele minuten, maar de samenwerking was er niet echt te vinden. In de kopgroep waren regelmatig aanvalspogingen.

Op de laatste beklimming naar Serramazzoni versplinterde de kopgroep helemaal en de meeste vluchters werden terug gegrepen. Enkel Alexis Guerin van Bingoal WB bleef over. Hij kreeg terug wat meer speelruimte en kreeg bijna 2 minuten voorsprong.

Guerin behield boven op de laatste klim van de dag een kleine voorsprong. Achter hem reed een vijftal met onder meer leider Mauro Schmid en Domenico Pozzovivo weg. Ze maakten jacht op Guerin, maar die hield stand. Zo boekte hij zijn 3e zege uit zijn carrière. Mauro Schmid sprintte naar de 2e plaats en verstevigde dankzij de bonificaties zijn leiderstrui. James Shaw werd 3e.