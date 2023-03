Van der Poel-Van Aert-Pogačar aan start, Florian Vermeersch geeft aan hoe hij daar tegenaan kijkt

Florian Vermeersch is iemand die in principe ver kan komen. Alleen: als Van der Poel, Van Aert en Pogačar aan de start staan, zijn dat wel namen van een andere orde.

Dat is het geval in de E3 Saxo Classic. "Het is hier een serieus deelnemersveld", beseft Florian Vermeersch. "Een beetje hetzelfde als in de Ronde van Vlaanderen. Het is niet voor niets dat het een mini-Ronde van Vlaanderen genoemd wordt. Op dit niveau is het zo moeilijk om de koers te maken."

Is het dan een beetje met vrees opstaan? "Met vrees kijk ik niet naar dat sterke deelnemersveld. Want als je schrik hebt, ben je sowieso al een paar procentjes minder. Ik heb wel vertrouwen, maar ook een gezonde portie respect voor de tegenstand die hier aan de start staat."

TAAIENBERG

Die grote namen durven ook van ver aan te vallen. Altijd uitkijken dus dat ze niet met een verrassend manoeuvre op de proppen komen. "Meestal breekt de koers open voor de Taaienberg. Dat is zowat het vaste stramien, het vaste scenario. Maar misschien gebeurt het vroeger, je weet het nooit tegenwoordig."

En stel je voor dat er in volle koers ook een onweer losbreekt. Dat wordt voorspeld, al is het niet zeker waar dat juist zal zijn. "Ik heb al veel wedstrijden in slecht weer gereden. In mjn eerste wedstrijd in Spanje dit jaar was het bijvoorbeeld superslecht weer. Dat zijn omstandigheden. We moeten ons daar aan aanpassen, dat zal wel lukken."