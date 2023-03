Kaden Groves dankt ploegleiding na late fietswissel en geeft ook reden waarom Evenepoel aanval staakte

Kaden Groves heeft zijn tweede zege in de Ronde van Catalonië gepakt. En dat op de fiets van zijn ploegmaat Meurisse.

Drama voor Kaden Groves op 3,7 kilometer van de streep. De Australiër van Alpecin-Deceuninck stond plots aan de kant en nam snel de fiets van zijn ploegmaat Xandro Meurisse.

"Met nog zeven kilometer te gaan voelde ik dat ik een leegloper had. Ik wist niet zeker of het wel slim was om te stoppen en van fiets te wisselen. Ik overwoog om gewoon nog te sprinten met mijn leeglopende band", zei Groves in het flashinterview.

"Uiteindelijk ben ik mijn ploegleiders enorm dankbaar. Zij overtuigden me om toch van fiets te wisselen met Xandro. Toen was het nog een flink karwei om weer vooraan te geraken en mee te doen in de sprint."

Aanval Evenepoel en Roglic

Bij Cycling Pro Net kwam Groves nog even terug op de aanval van Evenepoel en Roglic. "Er is niets wat ik daaraan kon doen, wij doen niet mee voor het klassement dus het was niet onze taak om te achtervolgen. Maar we kregen wat hulp van andere teams zoals Bahrein of AG2R. Er was ook tegenwind dus ik denk dat dat de reden is waarom ze terug kwamen naar het peloton."