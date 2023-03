Mauro Schmid kan voor Soudal Quick-Step de Settimana Coppi e Bartali winnen: "Ik kan vertrouwen hebben in mijn kansen"

Mauro Schmid staat op één rit van de eindzege in de Settimana Coppi e Bartali. Er staat enkel nog een tijdrit op het programma.

De 4e rit in de Settimana Coppi e Bartali was ontstuimig en het werd leider Mauro Schmid van Soudal Quick-Step lastig geamaakt. "Een kopgroep van 18 man reed weg en we moesten vol in de achtervolging, want niemand werkte mee", vertelde de Zwitser via zijn ploeg.

"In de finale probeerde ik de schade zoveel mogelijk te beperken", ging Schmid verder. "Ik wou de rit winnen, maar dat was riskant met de 2 renners van EF Education-EasyPost in mijn buurt. Als ik had doorgetrokken en vervolgens tijd had verloren, dan had ik het mezelf voor de laatste rit lastig gemaakt. Daarom focuste ik me op de bonificatieseconden."

Die laatste rit is een tijdrit van bijna 19 km. "Die is vlak en vrij technisch. Ik heb dus vertrouwens in mijn kansen", gaat Schmid met vol vertrouwen naar de slotetappe.