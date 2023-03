Ook de vrouwen rijden Gent-Wevelgem: SD Worx met Lotte Kopecky tegen de rest

Zondag komen na de mannen in Wevelgem ook de vrouwen aan. Ook zij rijden hun Gent-Wevelgem. Elisa Balsamo is de titelverdedigster.

De vrouwen vertrekken net als de mannen in Ieper. Via De Moeren en 2 lussen in de heuvelzone gaat het richting Wevelgem. De aankomst van Gent-Wevelgem bij de vrouwen wordt rond 18 uur verwacht.

In totaal moeten de rensters 7 heuvels beklimmen. Ze moeten 2 keer over de Scherpenberg, 2 keer over de Baneberg en een keer over de Monteberg. Net als bij de mannen is de Kemmelberg de scherprechter. Ze moeten die 2 keer over en de top van de laatste beklimming van de Kemmelberg ligt op ruim 34 km van de streep.

Bij de favorieten moeten we vooral weer naar SD Worx kijken. Ze hebben Lotte Kopecky in hun rangen zitten en hebben daarnaast ook Lorena Wiebes.

Hun tegenstandsters zijn vooral Elisa Balsamo die in 2022 won, Marta Bastianelli, Emma Norsgaard, Pfeiffer Georgi, Charlotte Kool, Chiara Consonni en Shari Bossuyt.