Patrick Lefevere ziet dit voorjaar het verschil met de andere ploegen

Soudal Quick-Step holt dit voorjaar achter de feiten aan. Patrick Lefevere ziet een duidelijk verschil met andere ploegen.

Vooralsnog kwam Soudal Quick-Step dit voorjaar er nog niet aan te pas. Geen enkele keer streden ze in een grote klassieker mee voor de overwinning. Wel was er de zege van Tim Merlier in Nokere Koerse.

Teambaas Patrick Lefevere ziet de resultaten van zijn team niet graag, maar hij ziet wel duidelijk een verschil met andere ploegen. Bij Het Nieuwsblad nam hij Alpecin-Deceuninck als voorbeeld.

Volgens Lefevere is de ploeg altijd maar zo goed als het niveau van de kopman. Bij Alpecin-Deceuninck is er Mathieu van der Poel en de anderen trekken zich aan zijn niveau op. Zo is er Sören Kragh Andersen en Lefevere ziet ook Jasper Philipsen goed rijden.

Lefevere ziet niet meteen een kentering komen, want een kopman voor het voorjaar à la van der Poel kan hij niet betalen. Dat komt al voor een groot stuk doordat het team zich focust op de grote rondes met Remco Evenepoel.