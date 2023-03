Bert Van Lerberghe over zijn goede band met Tim Merlier en zijn kansen voor een plekje in de Tour

Bert Van Lerberghe is een van de mannen van het voorjaar bij Soudal-Quick Step. In Gent-Wevelgem moet hij zowel voor Merlier als voor Jakobsen werken.

Soudal-Quick Step start in Gent-Wevelgem zowel met Fabio Jakobsen als met Tim Merlier. Iets wat ze voor het seizoen eigenlijk niet wouden doen. Maar het zal nu dus toch gebeuren.

Bert Van Lerberghe leidde zowel Merlier als Jakobsen al naar zeges dit jaar. "Tim is mijn beste vriend, Fabio is een goede vriend. Ik kan het super goed vinden met alle twee en dat maakt het ook heel leuk om te doen", zegt Van Lerberghe bij In de Leiderstrui.

"Die Vlaamse koersen zijn wel de wedstrijden waarin ik mij kan laten zien. Normaal kan ik dat goed, maar er komt ook een beetje geluk bij kijken. Ik zal alleszins in die koersen proberen mee te zijn, om mij op die manier te tonen."

Tour de France

Voor een plekje in de Tour-ploeg zal het dit jaar wellicht zijn laatste kans zijn, want vanaf volgend jaar wordt alles op Remco Evenepoel gezet. "Ik hoop dus dat ik een kans kan krijgen in de Tour, maar het moet zichzelf dit jaar een beetje uitwijzen."

Van Lerberghe ligt onder meer in de weegschaal met die andere lead-out, Michael Mørkøv, die nu nog uit is met een blessure. "Het is niet zo dat we er een spel van maken, maar er kunnen er nu eenmaal maar acht gaan", zegt hij nog.