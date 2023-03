Evenepoel raakt niet van Roglič af in laatste rit Ronde van Catalonië: "Wist dat het moeilijk zou worden"

Remco Evenepoel heeft nog een paar keer geprobeerd om Primoz Roglic te lossen in de laatste rit van de Ronde van Catalonië, maar dat lukte uiteindelijk niet. Evenepoel pakte wel de laatste rit.

Roglič week van geen moment van de zijde van Evenepoel in de slotrit van de Ronde van Catalonië. "Het zou zwaar worden om Primož op een parcours als hier te kloppen, dat wist ik deze ochtend al. We waren opnieuw de sterkste renners in koers", zei Evenepoel in het flashinterview.

Evenepoel verwachtte dat het moeilijk zou worden zou worden om Roglič te lossen. "Natuurlijk, het is Primož Roglič. Hij is één van de sterkste renners ter wereld en steekt in zeer goede vorm. Als er één iemand zou volgen, dan was het hem."

"Voor hem is het ook makkelijker om te verdedigen, maar hij heeft de hele week heel goed gekoerst", zei Evenepoel nog.

Tevreden met tweede plaats

"Mijn ploeg nam opnieuw veel verantwoordelijkheid op, vanaf de start eigenlijk, dus ik denk dat we deze overwinning wel hebben verdiend. Het was een mooie strijd met Primož."

Evenepoel is wel tevreden met zijn tweede plaats in het eindklassement, op 6 seconden van Roglič. "Ik kwam hier voor het podium en etappezeges, dat is gelukt. Daar ben ik heel blij mee, vooral omdat ik op slechts zes seconden finishte van een heel sterke Roglič. Daarnaast was de ploeg zeer goed in orde."