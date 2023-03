Jasper Philipsen dient Tom Boonen van antwoord over combinatie tussen sprinten en klassiekers

Jasper Philipsen maakte in de Classic Brugge De Panne zelf de koers. Ook in Gent-Wevelgem start hij als een van de favorieten.

Jasper Philipsen zit na elf koersendagen al aan drie overwinningen, twee in Tirreno-Adriatico en afgelopen woensdag de Classic Brugge-De Panne, waar hij zelf meerdere keren de koers open brak.

Philipsen lijkt nu echt mee te doen voor winst in de klassiekers. Onder meer Tom Boonen had al gezegd dat Philipsen dit jaar er een doel van moest maken om te scoren in de klassiekers en zich niet mocht laten afleiden door sprintoverwinningen.

Volgens Philipsen zelf zitten sprinten en het klassieke werk elkaar niet in de weg. "Sprinten kan ik automatisch goed. Klassiekers is iets waar ik harder op moet werken. Ik heb al vaker het voorbeeld van Alexander Kristoff aangehaald als iemand die beide altijd goed heeft gecombineerd", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Maar het klopt dat ik het in het klassieke werk nog moet tonen op het hoogste niveau. Dat is iets wat zal komen met de leeftijd. Ik voel dat ik meer body krijg", zegt Philipsen nog.