Kopvrouw is echte teamplayer: Lotte Kopecky beschermt solo van hardrijdster en viert met ploeg in Gent-Wevelgem

Lotte Kopecky is een echte teamplayer, dat heeft ze in Gent-Wevelgem bewezen. Als daar al twijfels over bestonden na de Strade Bianche, mogen die nu weer de kast in.

Pien Limpens, een 22-jarige Nederlandse, ging er al snel in haar eentje vandoor. Wellicht jammer voor haar dat niemand meesprong en na dertig kilometer zat het avontuur er al op. Net als bij de mannen was het in De Moeren een maat voor niets. Nadien kwamen er versnellingen, maar het bleef toch lange tijd een compact peloton. Enkele valpartijen zorgden wel voor opschudding. Zeker die eerste was een massale crash. Bastianelli lag zelfs twee keer tegen de grond, ook Georgi - winnares van Brugge-De Panne - en Reusser kwamen deze wedstrijd niet zonder akkefietjes door. PECHVOGEL BASTIANELLI De Kemmelberg zette dan toch één en ander in beweging. Achter de kopgroep was er nog een massalere valpartij dan voordien. En jawel, Bastianelli lag er opnieuw bij. Het zou niet de wedstrijd van de Italiaanse worden. Reusser bewees ondertussen dat één val niet noodzakelijk het einde van de koers hoefde te betekenen. Met de Zwitserse, Kopecky en Wiebes was SD Worx goed vertegenwoordigd vooraan. Op de Baneberg reed Reusser op kousenvoeten weg. Het is een tijdritspecialiste, een hardrijdster: haar geef je best dus niet te veel voorsprong. Dat gebeurde toch, want haar bonus dikte aan tot meer dan twee minuten. REUSSER RONDT AF Dat kwam ook deels omdat Kopecky en Wiebes haar vlucht beschermden. In de finale moesten ze wel wat rensters laten rijden. Bij een val van Wiebes werd Kopecky ook nog eens opgehouden. Belangrijkste voor SD Worx was echter dat Reusser haar solo afrondde. Achter haar kwam het nog tot een hergroepering: Jastrab en Swinkels werden 2 en 3.