Nathan Van Hooydonck ziet Jumbo-Visma ook Gent-Wevelgem winnen: "Eerst twijfelde ik nog"

Jumbo-Visma heeft ook Gent-Wevelgem gewonnen. Nathan Van Hooydonck was uiteraard tevreden over die nieuwe zege.

Het beslissende manoeuvre in Gent-Wevelgem was toen Wout Van Aert en Christophe Laporte op 50 km van de streep op de Kemmelberg wegreden. Van Aert zette aan en Laporte was de enige die kon volgen.

"Ik twijfelde of iemand nog zou kunnen volgen toen Van Aert aanzette. Hij ging veel te snel", vertelde Nathan Van Hooydonck aan Wielerflits. "Ook leek het me toen nog te ver tot aan de finish. Ik dacht: waar rijden die naar toe? Maar het was dus naar Wevelgem."

Van Hooydonck was achteraf ook blij over zijn eigen prestatie: "Mijn vorm is goed, maar dat geldt voor iedereen van de ploeg. Neem Olav Kooij bijvoorbeeld. Hij is nog superjong, maar zat er na de laatste keer de Kemmelberg nog altijd bij. Het is supermooi hoe iedereen zo goed rijdt."