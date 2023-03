Wat is er aan de hand met Biniam Girmay? "Vergelijk het een beetje met Mathieu van der Poel"

Wat is er aan de hand met Biniam Girmay? Vorig jaar won hij nog Gent-Wevelgem, dit jaar kwam hij als voorlaatste binnen.

Vooral het enorme verschil in weer speelde Girmay parten. Vorig jaar was het 20 graden, dit jaar koud, nat en slechts 6 graden. En dat in een wedstrijd van 260 kilometer. Daar moet Girmay gewoon nog aan wennen.

En het is niet alleen in Gent-Wevelgem dat het dit jaar tegen zat. "Bijna de helft van zijn koersdagen reed hij in rotweer, in 2022 was dat misschien één dag in drie maanden", zegt sportief directeur Aike Visbeek bij HLN.

Girmay is volgens Visbeek ook even goed dan vorig jaar, al werden sommige ploegmaats de afgelopen dagen ook ziek. Het zit de afgelopen tijd dus ook gewoon wat tegen, al kan Girmay dat wel relativeren.

Nog tijd om te leren

Rijden in een peloton van 180 renners, parcourskennis, kasseihellingen. Voor Eritreeër Girmay is het allemaal nog relatief nieuw. Maar hij is altijd nog maar 22 en heeft dus nog veel tijd om te leren.

"Hij is écht goed bezig. Ik vergelijk het een beetje met Mathieu van der Poel. Die was ook speels en frivool op die leeftijd en heeft daarin stappen moeten zetten. Dat doen we ook met Bini. Op zijn tempo, weliswaar", verzekert Visbeek nog.