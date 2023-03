Cian Uijtdebroeks na zijn top 10-plaats in de Ronde van Catalonië: "We hoeven het zeker niet te pushen"

Cian Uijtdebroeks eindigde in de Ronde van Catalonië 9e. Het was zijn 1e top 10-notering in een WorldTour-wedstrijd.

De Ronde van Catalonië was zijn 1e rittenkoers in de WorldTour en Cian Uijtdebroeks maakte meteen indruk. Hij eindigde knap in de top 10 en werd op 3'32" 9e van winnaar Primoz Roglic.

Uijtdebroeks won in 2022 de Ronde van de Toekomst en zijn prestatie in Catalonië toont nog maar eens aan dat hij een mooie toekomst voor zich heeft. Al willen ze bij Bora-Hansgrohe geen stappen overslaan. "Ze zijn heel voorzichtig en soms iets te voorzichtig met kansen te geven", vertelde hij in De Tribune.

"Er is geen druk en dat is leuk", ging Uijtdebroeks verder. "Of het voor mij sneller mag gaan? Ik zou zeggen: als het sneller gaat, is er geen reden om het tegen te houden. Maar we hoeven het zeker niet te pushen."