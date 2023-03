Is de weelde bij SD Worx nefast voor Lotte Kopecky?: "Ik denk dat we van buitenaf meer barstjes willen zien"

Bij de vrouwen is SD Worx de te kloppen ploeg. Lotte Kopecky rijdt ook bij de Nederlandse team. Heeft ze minder kansen in het voorjaar omdat ze bij dat team rijdt, vroegen ze zich bij Vive le Vélo af.

De Omloop Het Nieuwsblad won Lotte Kopecky, de Strade Bianche Demi Vollering, Kopecky Nokere Koerse en Marlen Reusser Gent-Wevelgem. SD Worx is in de voorjaarsklassiekers vol aan het domineren.

Ook beschikt het Nederlandse team over meerdere kopvrouwen en daardoor mist Kopecky misschien wel kansen om bepaalde koersen te winnen, zoals afgelopen zondag in Gent-Wevelgem omdat Reusser weg was.

"Ik denk dat Kopecky het bij SD Worx naar haar zin heeft", vertelde Marijn de Vries in Vive le Vélo. "Het gaat ook goed in de ploeg, maar of ze dan naar een andere ploeg moet gaan om meer kansen te kunnen krijgen, is een moeilijke vraag. Ik denk ook dat we van buitenaf meer barstjes willen zien, maar we zullen in de Ronde van Vlaanderen wel zien hoe de kaarten liggen."

"Ook heeft Kopecky bij SD Worx een ploeg waarmee ze kan winnen", ging de Vries verder. "Als ze bij een ander team zou zitten, dan zou iedereen op haar wiel zitten. En nu kan ze het met haar ploeggenotes uitspelen."