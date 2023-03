Mapei en Quick.Step domineerden vroeger, Jumbo-Visma nu: "Lefevere heeft andere stijl, muisstil als hij het woord nam"

Ploegen die domineren, ze hebben iets speciaals. Of het nu Mapei of Quick-Step is, of Jumbo-Visma. Patrick Lefevere loodste zijn teams al naar vele klassieke zeges, Richard Plugge doet dat nu.

Maarten Wynants maakt in Het Laatste Nieuws de vergelijking. Tussen de tijdperken, tussen de ploegen, tussen de leiders van die ploegen. En tussen de slogans. "Samen winnen betekent hetzelfde als 'vincere insieme', maar de stijl is anders. Patrick Lefevere heeft een andere stijl dan Richard Plugge", zo geeft Wynants aan.

"Als Patrick tijdens een meeting het woord nam, was het muisstil in de kamer. Zijn tv-serie heet niet zomaar 'The Godfather'. Richard is ook aanwezig tijdens meetings, maar neemt zelden het woord." Een serieus verschil in aanpak, maar beiden hebben dus het succes gekend.

© photonews

Dat Van Aert in Gent-Wevelgem de zege aan Laporte liet is volgens Wynants, ex-renner van Quick.Step en ploegleider bij Jumbo-Visma, geen toeval. De ploegleiding gaf enkel aan dat vooraf beslist moest worden. "Wout heeft beslist wie won, zonder dat een telefoontje gepleegd is met de sponsor of management."