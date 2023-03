Opinie: Vrijdag moest Wout van Aert nog "just niks", zondag moest hij Gent-Wevelgem zélf winnen

We zitten middenin de heilige koersweek. Zondag volgt de hoogmis met twee favorieten en een paus.

In Vlaanderen is de koers heilig. Zoals het een religie betaamt, is er ook een kerkleider. Die rol wordt genadeloos doorgegeven wanneer je niet meer presteert. Kijk maar naar Greg Van Avermaet die in 2016 nog Olympisch kampioen werd en enkele maanden later de overwinningen aan elkaar reeg, waaronder op de piste in Roubaix. De Vlaamse koersfan knielde en masse voor paus Van Avermaet.

© photonews

Maar ondertussen is Gouden Greg verleden tijd. Crosserke Wout van Aert heeft daar eigenhandig voor gezorgd door in geen tijd mee te doen voor winst in nagenoeg elke koers waarin hij start. De resultaten van Van Avermaet gingen recht evenredig naar beneden en dus was het tijd dat het volk een nieuwe paus volgde, eentje uit Herentals met het hart op de tong.

Zolang de paus presteert, is het volk gelukkig. Als hij links of rechts eens naast een prijs grijpt, staan de pausen emeritus klaar om hun oordeel te vellen. Soms laten ook enkele kardinalen of zelfs theologen in de koersleer zich uit over de prestatie van de paus. Van Tom Boonen tot en met de huisanalist van een krant laat ons zeggen.

"Moet just niks"

De reactie van Wout van Aert toen hij vrijdag de zege pakte in de E3 sprak boekdelen. Net geen “Hosanna” maar wel een goed gemikte "Ik moet just niks" in de camera. Een perfect antwoord op de kritische woorden die hij te verduren kreeg. Want waarom zou hij net iets moeten? De paus staat boven het volk. Hem moet je niet verplichten tot iets. De kardinalen en diakens zijn nooit in de positie geweest om paus te worden en de paus emeritus heeft zijn tijd gehad.

"Groot gelijk", zeiden velen daarover. Van Aert is Van Aert en hij zal zelf wel bepalen hoe hij herinnerd wil worden als het onvermijdelijke moment er komt om de staf door te geven aan iemand anders. De Ronde en Roubaix winnen, moet dat? Misschien wel, misschien niet.

Zege voor Laporte

Fast forward naar zondag waar Van Aert gul de zege gaf aan knecht Christophe Laporte. Een geste voor een goede vriend, een pak krediet kopen? Laat ons eerlijk zijn. Krediet heeft de paus niet nodig bij zijn eigen misdienaars. En al zeker niet in een monument zoals komende zondag.

Die "groot gelijk" van niks te moeten keerde maandag volledig toen er opnieuw naar de mening werd gevraagd van enkele hoogwaardigheidsbekleders in de koersleer. Van god Eddy Merckx tot pausen emeritus Museeuw, Boonen, De Vlaeminck... Allemaal passeerden ze de revue.

Tom Boonen kritisch voor Wout van Aert na Gent-Wevelgem, ook met het oog op de Ronde van Vlaanderen https://t.co/FkfdQdwY0t — Wielerkrant (@wielerkrant) March 27, 2023

Zelfs godbetert de erevoorzitter van Gent-Wevelgem (alle respect voor de persoon in kwestie die op een grauwe zondagochtend nog voor José De Cauwer zou kunnen doorgaan) kreeg een platform. En overal klonk dezelfde teneur: Wout van Aert moest Gent-Wevelgem winnen. Hij was zeker de sterkste in koers.

En die paus? Die lacht wanneer hij na een lichte training van Strava naar een nieuwsapp schakelt in zijn gsm en denkt: “Ik moest toch just niks?”