🎥 Al voor de echte finale moesten heel wat outsiders er de brui aan geven in Dwars door Vlaanderen

Ook in Dwars door Vlaanderen werden veel renners het slachtoffer van een valpartij of pech. Onder meer Tim Merlier en Sep Vanmarcke moesten opgeven.

Tim Merlier was een van de speerpunten van Soudal-Quick Step voor Dwars door Vlaanderen en de Belgische kampioen liet zich ook enkele keren zien. Maar op Berg Ten Houte kwam hij ten val en even later moest Merlier ook opgeven.

🚴‍♂️🇧🇪 | Er gebeurt veel op Berg Ten Houte. Julian Alaphilippe geeft gas, maar zijn aanval stokt op onverwachte wijze. Ondertussen ligt Tim Merlier op de grond. #DDV23



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Tif83dtBzj — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 29, 2023

Op Berg Ten Houte kwamen ook Olav Kooij en Sep Vanmarcke in de problemen. Kooij werd nog tweede in de Classic Brugge-De Panne, Vanmarcke werd derde in Gent-Wevelgem. Wat er precies met Vanmarcke aan de hand is, is niet duidelijk. Olav Kooij zou met maagproblemen kampen.

De Zwitser Stefan Bissegger (20ste in de E3) kwam op zo'n 70 kilometer van de streep ten val en werd afgevoerd naar het ziekenhuis naar Oudenaarde. Wat de schade is, is nog niet duidelijk.