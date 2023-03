Filippo Ganna mengt zich in discussie over geste van Van Aert aan Laporte in Gent-Wevelgem

Filippo Ganna rijdt met Dwars door Vlaanderen zijn laatste wedstrijd voor zijn grote doel: Parijs-Roubaix. Maar de Italiaan mengt zich ook in de discussie over Gent-Wevelgem.

Filippo Ganna kwam in Gent-Wevelgem ten val en bezeerde zich aan de knie. De Italiaan moest opgeven, maar drie dagen later staat hij wel weer aan de start van Dwars door Vlaanderen.

"Ik heb fysiotherapie gehad en het gaat nu veel beter, ik heb alweer zonder problemen kunnen trainen. Ik ben kalm en heb maar één doel in mijn hoofd: Roubaix. Ik doe mijn best in de voorbereidingswedstrijden, maar het is de negende dag van april waar ik mee bezig ben", zegt Ganna bij La Gazzetta dello Sport.

Ganna neemt het op voor Van Aert

Ganna was dus al uit koers op het moment dat Van Aert en Laporte versnelden op de tweede passage van de Kemmelberg. De Italiaan begrijpt de discussie over de geste van Van Aert aan Laporte ook niet.

"Het gebaar van Van Aert is iets persoonlijks. Iedereen mag doen wat hij wil, ik vind het een zeer aardig gebaar van hem naar een kameraad. Het is ook niet zo dat Laporte slecht was, hij was de enige die het wiel van Wout kon volgen", zei Ganna daarover.