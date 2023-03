Remco Evenepoel en Wout Van Aert boeken ook succes op de wereldranking, Jumbo-Visma in het zog van Team UAE Emirates

Remco Evenepoel staat weer 2e op de UCI-ranking. Hij is met Wout Van Aert van positie gewisseld. Beiden zonderen zich door hun successen van de rest van het peloton af, maar Tadej Pogacar blijft wel de onbetwiste nummer 1 van de wereld.

Afgelopen week won Remco Evenepoel 2 ritten in de Ronde van Catalonië. Ook werd hij 2e in het eindklassement. Zo pakte hij een pak UCI-punten en ging hij naar plaats 2 op de UCI-ranking.

Evenepoel verwees Wout Van Aert daarmee naar plaats 3, ondanks zijn zege in de E3 Saxo Classic en zijn 2e plaats in Gent-Wevelgem. Uiteindelijk waren de successen in Catalonië meer waard dan in Vlaanderen.

Boven hen is Tadej Pogacar nog altijd autoritair leider. Hij werd 3e in de E3 Harelbeke en pakte zo opnieuw een pak UCI-punten.

Verder in de top 10 staat nog altijd Arnaud De Lie op plaats 6 en Jasper Philipsen komt dankzij zijn zege in Brugge-De Panne ook in de top 10.

© photonews

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 5400,86 punten

2. Remco Evenepoel: 4865,21 punten

3. Wout Van Aert: 4822 punten

4. Jonas Vingegaard: 3092,57 punten

5. Mathieu van der Poel: 2847,67 punten

6. Arnaud De Lie: 2435 punten

7. Primoz Roglic: 2268,5 punten

8. Pello Bilbao: 2254,14 punten

9. Aleksandr Vlasov: 2229 punten

10. Jasper Philipsen: 2095 punten

Bij de ploegen komt Jumbo-Visma stevig opzetten. Ze stonden een week eerder zo'n 1400 punten achter en na Gent-Wevelgem en Catalonië is dat nog zo'n 350 punten. Team UAE Emirates staat nog altijd aan de leiding in het ploegenklassement.

Verder in de top 5 speelden Soudal Quick-Step en Intermarché-Circus-Wanty haasje over. Lotto Dstny klom dan weer naar plaats 8 en Alpecin-Deceuninck steeg naar plaats 12.

UCI-ranking ploegen

1. Team UAE Emirates: 7175,74 punten

2. Jumbo-Visma: 6826,99 punten

3. INEOS Grenadiers: 4607,74 punten

4. Soudal Quick-Step: 4545,56 punten

5. Intermarché-Circus-Wanty: 3915 punten

...

8. Lotto Dstny: 3402 punten

...

12. Alpecin-Deceuninck: 2831 punten