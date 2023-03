SD Worx doet niet onder voor Jumbo-Visma en dat belooft enorm voor Ronde: "Dit is ook heel goed voor Lotte Kopecky"

Wat Jumbo-Visma doet bij de mannen, doet SD Worx bij de vrouwen. Is dat wat Lotte Kopecky aan een tweede Ronde-triomf op rij kan helpen? Of schuilt daar ook het gevaar?

Demi Vollering, winnares in Waregem, ziet enkel positieve kanten. Haar persoonlijk vergaat het opperbest: na de Strade is Dwars door Vlaanderen haar tweede zege op rij. "Het is natuurlijk heel goed om deze koers te winnen in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. Zo heb je de goede stemming, de goede vibe, al te pakken."

Een grote hulp, maar wat betekent het nu voor de Ronde? "We zullen koersen zoals we dat altijd doen. We moeten natuurlijk ook in de Ronde van Vlaanderen zo goed mogelijk presteren. Het is heel leuk dat we de laatste tijd zo vaak winnen. Dat zorgt voor een goed gevoel binnen de ploeg."

PLANNEN MOEILIJK TE VOORSPELLEN

En een veel minder goed gevoel bij de tegenstand. "Voor de andere ploegen is het moeilijk om te voorspellen wat we van plan zijn, omdat we met zo veel kaarten kunnen spelen." Zorgt dat ook niet voor concurrentie tussen de SD Worx-rensters? Ten slotte is Kopecky zondag de titelverdedigster.

"Zeker niet. Dit is ook heel goed voor Lotte Kopecky. Als ik, Marlen Reusser of wie dan ook vooraan zit, dan kan Lotte hetzelfde doen dan ik vandaag deed. En het omgekeerde geldt ook. Dat maakt ons heel sterk als ploeg. Het maakt niet uit wie wint, zolang we met de ploeg maar winnen."

GEEN ONDERLINGE CONCURRENTIE

Dat is echt geen betekenisloos mantra, verzekert Vollering. "Deze spirit leeft echt in het team. Iedereen staat daar achter. Als je iets doet voor een teamgenote, weet je dat je dat op een andere dag wel terugkrijgt. Er is geen onderlinge concurrentie."