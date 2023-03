Slecht nieuws voor Wout Van Aert en co?: 'Hoofdsponsor heroverweegt zijn sportsponsoring'

Jumbo heroverweegt zijn sportsponsoring. Zo verliezen Wout Van Aert en co mogelijk hun hoofdsponsor vanaf 2024.

In 2022 had Jumbo enkele klappen te verwerken. Oprichter Karel van Eerd stierf en zijn zoon Frits van Eerd werd verdacht van betrokkenheid bij witwaspraktijken in de autosport. Zo werd Tom van de Veen de nieuwe CEO van Jumbo.

Het bedrijf hoopt in rustiger vaarwater te komen en daarbij kijken ze naar de sportsponsoring. Volgens het Algemeen Dagblad (Ad) zouden ze de sponsorcontracten in het wielrennen, schaatsen en de Formule 1 meteen willen stopzetten.

Volgens Wielerflits zou een onmiddelijke stop niet aan de orde zijn. Jumbo heeft nog tot 2024 een sponsorcontract binnen de wielerploeg.

Een andere mogelijkheid volgens AD zou zijn dat Jumbo van hoofdsponsor naar cosponsor zou gaan. Het bedrijf trad in het wielrennen om naamsbekendheid te winnen, maar op dat vlak zou het nog nauwelijks iets te winnen hebben.