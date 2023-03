Sven Vanthourenhout over een mogelijke wereldtitel van Tim Merlier in Glasgow: "De koers is veranderd"

Kan Tim Merlier in Glasgow wereldkampioen worden? Bondscoach Sven Vanthourenhout denkt van niet en dat komt door enkele kleppers van de laatste jaren.

Tim Merlier begon uitstekend aan het seizoen. Hij zit al aan 5 zeges dit seizoen (plus een ploegentijdrit in Parijs-Nice) en enkele weken geleden was er een discussie ontstaan of Tim Merlier in Glasgow wereldkampioen kan worden, want de sprinters hebben een kans.

Karl Vannieuwkerke, José De Cauwer en bondscoach Sven Vanthourenhout waren in gezelschap en daar waren enkele personen die vonden dat Merlier het WK kan winnen. Nadien vertelden Jan Bakelants en Dirk De Wolf in Wielerclub Wattage dat ze dat niet zien gebeuren.

KOERS OP EEN BRUG

In Vive le Vélo kreeg Vanthourenhout de vraag weer op zijn bord. Ook hij denkt dat Merlier in Glasgow geen wereldkampioen kan worden. "Ik vindt dat hij een fantastisch voorjaar rijdt", vindt hij. "Bij de gebroeders Roodhooft ontbolsterde hij volledig en bij Soudal Quick-Step bevestigt hij nu."

"Maar de koers is veranderd", weet Vanthourenhout. "Tegenwoordig zit je met kleppers zoals een Wout Van Aert, een Mathieu van der Poel of een Tadej Pogacar die zo sterk zijn en overal koers kunnen maken. Ze kunnen bij wijze van spreken zelfs op een brug wegrijden."

"Zo wordt het voor renners als Merlier moeilijk om in Glasgow te winnen", ging de bondscoach verder. "Terwijl ze enkele jaren geleden op zo'n parcours kans maakten om te winnen of een finale te rijden. Maar door die kleppers wordt het hen nu moeilijk gemaakt."