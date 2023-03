Eddy Planckaert ergert zich en ziet verrassende topfavoriet voor Ronde van Vlaanderen: "Anders kunnen ze met drie starten hé"

Eddy Planckaert was te gast in Vive le Vélo - Leve de Ronde. En dan weet je dat er ook wat uitspraken gaan volgen.

Zo had Eddy Planckaert wel zijn mening over Christophe Laporte, die met Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen ondertussen twee ferme koersen heeft gewonnen dit voorjaar.

"Men gaat er licht over. Hij won al etappes in de Ronde van Frankrijk, Parijs-Nice, ... Nu toonde hij zich ook opnieuw heel snel en reed in Gent-Wevelgem ook een berenwedstrijd."

Slotsom: als het van Planckaert afhangt, dan is Laporte iemand om rekening mee te houden zondag: "Dat ze maar oppassen met die Fransman."

"Voor mij is hij een favoriet. Iedereen verwacht dat alles op van Aert zal worden gezet, maar hij is kandidaat-winnaar als de ploeg het wat slim speelt."

Tactieken

"Iedereen spreekt nu over drie mensen in de koers voor zondag. Start dan met die drie hé ... Er zijn nog andere tactieken mogelijk?"

"Als er niemand anders gaat openen, dan ken ik niets meer van koers. Iemand gaat toch iets doen? En dan is Laporte van waarde."